Hojlund show al Napoli: "Conte allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì"

"Sono davvero molto felice finora e mi sto godendo tutto". A parlare così, è l'uomo copertina (e uomo del momento) del Napoli, ovvero Rasmus Hojlund. In una lunga intervista concessa Sports Illustrated, l'attaccante danese classe 2003 si racconta fra campo e non solo: "Non voglio essere troppo espansivo, anche perché sono ancora piuttosto giovane e a volte posso essere un po’ impertinente. In realtà ho una maglia di Romelu Lukaku a casa, perché ho sempre amato questa squadra. Ovviamente voglio giocare, ma voglio anche imparare da lui. Conte? È un allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì".

Hojlund si sofferma anche sul trasferimento da Manchester a Napoli: "Lo United è stato piuttosto chiaro: non facevo parte dei piani per questa stagione. E il Napoli ha visto un’opportunità. Appena ho sentito il loro interesse, ho fatto capire subito al mio entourage che volevo solo venire qui. Ho parlato con l’allenatore, con il direttore sportivo e anche con alcuni compagni. È stato tutto molto chiaro".

Cosa ti ha detto Lukaku su Conte e sul suo percorso? "Romelu è una persona fantastica. Non lo conoscevo bene prima. Ho parlato con lui in campo e ho persino una sua maglia a casa. È un idolo per me. Ovviamente voglio giocare, ci sarà competizione, ma voglio imparare da lui perché può darmi tantissimo. Conte è un allenatore incredibile, ha fatto bene praticamente ovunque sia stato. Quando ti chiama, devi solo dire sì".

A quali attaccanti ti ispiri? Conclude così Hojlund: "Lukaku è uno di quelli. Cristiano Ronaldo è il mio idolo più grande: non per lo stile di gioco, ma per mentalità e fame di gol. E poi Lewandowski: movimenti incredibili, può fare tutto".