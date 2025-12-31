TMW Lucca, problema prestito. Lazio in pole position, ma sondaggi di Roma e West Ham

Lorenzo Lucca è un tema in casa Napoli. Perché con il ritorno di Romelu Lukaku probabilmente finirà indietro (ulteriormente) nelle gerarchie - con Hojlund che è praticamente intoccabile - e ed è l'unica cessione che può sbloccare il mercato in entrata, al netto dei possibili prestiti vari di Vergara, Ambrosino e probabilmente Marianucci che alleggeriranno sì il monte stipendi, ma che non avranno sensibili variazioni sugli acquisti.

Per questi motivi ci sono diverse società interessate al centravanti, già per gennaio, con problemi annessi. La Lazio è quella che si è esposta di più nel corso delle ultime ore. I biancocelesti hanno chiesto informazioni al Napoli e ora stanno valutando un affondo, perché dopo il mercato scorso - chiuso - hanno bisogno di un rinforzo per inseguire la zona Europa, con il Como distante tre punti (ma con una partita in meno). Gli altri due club che si sono mossi sono West Ham e Roma, ma per ora rimangono più indietro. I giallorossi daranno un attaccante al Gasp, ma è più probabile che sia Joshua Zirkzee, per cui bisogna però aspettare.

Il problema è tecnico: perché il Napoli, per cedere Lucca, dovrebbe ridiscutere l'operazione con l'Udinese. Oppure riscattarlo ora per poi cederlo, ma con un mercato a saldo zero il problema esiste eccome. Il centravanti è arrivato in estate per 9 milioni di euro, più 26 di obbligo di riscatto che diventerà ufficiale a febbraio.