Pazza idea di un ritorno all'Inter per Cancelo. In prestito, se l'Al Hilal partecipa all'ingaggio

Joao Cancelo potrebbe tornare all'Inter in questo mercato di gennaio? L'idea esiste, non è semplice da percorrere ma non va scartata del tutto. Questa è l'importante rivelazione da La Gazzetta dello Sport di oggi, che ricorda come il 31enne portoghese, ex nerazzurro ma anche della Juventus, abbia rotto con l'Al Hilal e voglia cambiare aria rispetto all'Arabia Saudita. Con l'obiettivo di raccogliere abbastanza minutaggio per strappare il pass per giocare i prossimi Mondiali con il Portogallo.

Cancelo vorrebbe tornare in Europa e infatti il suo agente Jorge Mendes ha già iniziato a muoversi come un diplomatico tra le varie cancellerie, tra le quali c'è appunto l'Inter in cui Cancelo già si è trovato bene e che lo riaccoglierebbe volentieri con la formula del prestito. Il problema è casomai nello stipendio: Cancelo guadagna 15 milioni di euro netti a stagione, la cifra andrebbe divisa quantomeno a metà ma resta sempre troppo alta per l'Inter. Per procedere con una trattativa, ci dovrà essere una partecipazione all'ingaggio da parte dell'Al Hilal.

Intanto il rapporto tra Cancelo e Simone Inzaghi, il suo attuale allenatore, è attorno allo zero - fa sapere la rosea - e il tappo è saltato già all'inizio, nelle primissime settimane di coesistenza.