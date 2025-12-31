TMW
Casertana, Di Tommaso verso l'addio. Andrà in prestito al Cerignola via Lazio
Dopo una prima parte di stagione con la maglia della Casertana, otto presenze totali, ma appena 93 minuti in campo, per il centrocampista esterno Leonardo Di Tommaso ci sarà un’altra avventura in Serie C.
Il classe 2005 infatti tornerà alla Lazio per fine prestito per poi essere girato a un altro club sempre nel Girone C della terza serie. Di Tommaso infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, andrà a rinforzare l’Audace Cerignola.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
