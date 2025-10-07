TMW Dolomiti Bellunesi, arriva Bonatti in panchina: accordo in via di definizione

Arrivano conferme per la panchina della Dolomiti Bellunesi, ancora senza allenatore dopo l'esonero di Nicola Zanini, arrivato dopo la sconfitta per 4-0 contro la Pro Vercelli. Secondo quanto raccolto da TMW è in via di definizione l'accordo con Andrea Bonatti, tecnico classe 1984 reduce dall'esperienza al Fiorenzuola lo scorso anno.

Esonero di Zanini, il comunicato del club

Di seguito la nota della società in merito all'esonero: "La Dolomiti Bellunesi SRL comunica di aver sollevato Nicola Zanini dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società desidera esprimere a mister Zanini il più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate da quando ha assunto la guida del gruppo. Sotto la sua gestione, la Dolomiti Bellunesi ha raggiunto traguardi straordinari: il secondo posto nel campionato di Serie D 2023-2024 e, soprattutto, la promozione in Serie C, arrivata nella scorsa primavera. Risultati che resteranno scolpiti nella memoria e nella storia del club, a testimonianza di un percorso sportivo e umano di grande valore".