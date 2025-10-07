Perugia, 'vecchi santi' per rinascere: contattato Ravanelli per risollevare l'annata biancorossa

Il cambio in panchina sembrava potesse essere risolutivo, ma nonostante l'esonero di mister Vincenzo Cangelosi e l'arrivo di Piero Braglia, il Perugia non ha invertito il trend negativo, con la classifica degli umbri che parla di penultimo posto nel Girone B di Serie C; ultimo posto, appannaggio del Rimini, che ha però undici punti di penalizzazione.

Il Grifo sembra allo sbando completo e, come riporta La Nazione-Umbria, i rapporti tra la proprietà e il Direttore Sportivo Mauro Meluso sono ormai logori: situazione che certamente non aiuta la squadra, che avverte le tensioni ai vertici. Ma da cosa nascono suddette tensioni? Probabilmente dal fatto che il budget promesso per la campagna acquisti non sarebbe stato rispettato. A ogni modo, visto anche il contratto importante del dirigente, un addio sembra ipotesi remota, anche se un cambio di rotta si rende necessario prima che sia troppo tardi.

In questa chiave, sempre secondo il citato quotidiano, la società ha contattato la bandiera biancorossa Fabrizio Ravanelli, ancora legato alll’Olympique Marsiglia, dove svolge il ruolo di collaboratore istituzionale e sportivo alle dirette dipendenze del presidente Pablo Longoria. Una risoluzione contrattuale con i francesi, però, non è situazione improbabile, specie perché Ravanelli avrebbe già dato un ok di massima agli umbri. Il ruolo? Da definite, ma quasi certamente nell'area tecnica e anche in quella societaria. Non resta quindi che attendere.