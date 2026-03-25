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Allarme Bastoni, anche Tonali e Politano in dubbio. Calafiori c'è: "Noi sereni e concentrati"

Allarme Bastoni, anche Tonali e Politano in dubbio. Calafiori c'è: "Noi sereni e concentrati"
Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
Raimondo De Magistris

Ha parlato Riccardo Calafiori nel secondo giorno di lavori in quel di Coverciano. Il difensore della Nazionale e dell'Arsenal ha raccontato il clima che c'è nel gruppo azzurro e come la squadra si sta avvicinando all'importantissimo appuntamento di giovedì sera contro l'Irlanda del Nord: "In questi casi la chiave è vivere il presente e non pensare troppo, godersi ogni singolo momento perché può diventare una cosa bella. Stare insieme, fare gruppo e pensare alla prossima gara. Preferisco concentrarmi più su di noi piuttosto che sull'avversario, dipende più da noi che dagli altri. Si parla tanto di Premier, ma la Champions è complicata anche per le squadre inglesi. Il calcio non è una scienza perfetta".

Calafiori già nel botta e risposta coi giornalisti ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche, poi nel pomeriggio - nell'allenamento a porte chiuse - è regolarmente sceso in campo col resto del gruppo. Assenti invece Bastoni, Tonali, Politano e Scamacca. Se per il centrocampista del Newcastle permane fiducia circa una sua presenza a Bergamo, per Bastoni e Politano ci sono sempre più dubbi. Certa invece l'assenza del centravanti dell'Atalanta.

L'Italia quest'oggi partirà per Bergamo, alle 16.30 la conferenza stampa di Gennaro Gattuso con un giocatore e poi, un'ora più tardi, la rifinitura nello stadio di Bergamo che domani ospiterà la partita contro l'Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.

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