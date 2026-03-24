Bartesaghi sincero: "Sogno di rimanere il più possibile al Milan. Allegri? Sempre positivo"

Davide Bartesaghi, terzino sinistro sfornato dal Milan questa stagione, in occasione del giorno dedicato all'incontro con i tifosi al Flagship Store di via Dante a Milano ha rilasciato anche un'intervista ai canali ufficiali del club rossonero per raccontarsi. In primis scatenando i fan del Diavolo: "Quanto sono tifoso del Milan? Tanto, lo sono da quando ero veramente piccolo. Mio padre mi ha trasmesso un po’ la passione Milan".

Sul suo idolo da bambino invece non ha tanti dubbi nella risposta flash: "Oltre a Paolo Maldini osservavo Marcelo, quando iniziavo a guardare il calcio, e quindi guardavo lui". Dopodiché ha provato a spiegare il suo allenatore, Massimiliano Allegri, in una parola: "Positivo. Cerca sempre di trovare il lato giusto delle cose, cerca sempre di essere positivo e lo chiede anche a noi". Curioso invece il destino del giocatore classe 2005 qualora non fosse riuscito a sfondare da calciatore: "Ne stavamo parlando l’altro giorno in famiglia. Avrei aiutato mio padre nel mondo dell’edilizia".

Poi racconta le sue abitudini di riposo: "Quando ho il giorno libero magari mi sveglio un po’ più tardi, dieci e mezza massimo. Comunque per andare all’allenamento mi sveglio verso le otto e mi sveglio sempre bene perché cerco di dormire il più possibile bene". Ammettendo un lato di sé nascosto: "Se sono scaramantico? Sì, e cerco di tenere sempre una mia routine". Nella scelta di tre parole per descriversi, invece, Bartesaghi replica: "Positivo, simpatico e solare. Cerco sempre di portare del bene anche all’interno dello spogliatoio".

Quanto all'influenza dei social, ha risposto: "Sono uno molto sereno sui social, li guardo un po’ di più rispetto a quando ero piccolo e mi faccio qualche risata". A un certo punto a bordo dell'auto, al volante, nel corso dell'intervista parte la canzone di Emma Marrone, 'L'amore non mi basta' e il terzino del Milan racconta: "Questa canzone prima non la ascoltavo tanto, ma da quando è iniziata ad uscire su Tik Tok e sui vari social io e Gabbia la ascoltiamo proprio perennemente. Me la sono presa a cuore come canzone". Infine, chiusura da manuale con il sogno nel cassetto: "Quello di rimanere il più a lungo possibile al Milan, e poi ovviamente vestire la maglia della Nazionale".