Salah via dal Liverpool a fine stagione: il rinnovo aveva solo rimandato l'inevitabile

Nove stagioni da leggenda, un addio che chiude ufficialmente un'era. Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine della stagione 2025-26 e lo ha fatto con un video emozionante pubblicato sui social, parlando a cuore aperto ai suoi tifosi.

Arrivato dalla Roma nel 2017, Salah è diventato rapidamente il simbolo dei Reds nell’era di Jürgen Klopp, contribuendo in modo decisivo alla conquista di due Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, una FA Cup, due Carabao e un Community Shield. I numeri raccontano la sua grandezza: 255 gol in 435 presenze, terzo miglior marcatore di sempre del club, oltre a quattro Scarpe d’Oro della Premier League.

Nel suo messaggio d’addio, Salah ha sottolineato il legame profondo con la città: Liverpool "non è solo un club, ma una passione e uno spirito impossibile da spiegare". Parole che racchiudono un rapporto andato ben oltre il campo. Eppure, dietro l’addio si nasconde anche la stagione più complicata. Dopo il trionfo in campionato dello scorso anno e i tanti gol realizzati, il rendimento è calato e il suo ruolo è apparso meno centrale, complice anche un rapporto non sempre idilliaco con il nuovo tecnico Arne Slot. Le tensioni sul rinnovo, poi arrivato ad aprile 2025, avevano già fatto emergere alcune crepe.

Ora il futuro è tutto da scrivere. Le sirene della Saudi Pro League restano forti, con club come l’Al-Ittihad pronti a muoversi, mentre non mancano suggestioni europee. Tuttavia, il suo agente Ramy Abbas Issa ha chiarito: nessuna decisione è stata presa e molte voci sono solo speculazioni. A 33 anni, Salah si prepara così a una nuova avventura. Ma prima c’è un ultimo obiettivo: chiudere al meglio la sua storia con il Liverpool. Poi sarà tempo di saluti. E di celebrare, definitivamente, una leggenda.