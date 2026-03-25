TMW Rinnovo solo come secondo: Sommer, più bassi che alti. Inter pronta a cambiare

Di Yann Sommer, in questa stagione, si è parlato spesso, e non sempre per le sue prodezze. Decisivo l’anno scorso nella cavalcata dell’Inter verso la finale di Champions League, in questo campionato lo svizzero condivide con Jean Butez (Como) il maggior numero di clean sheet, 14 su 28 presenze. I passi falsi, però, non sono mancati, da ultimo quello di Firenze, e lo svizzero occupa stabilmente posizioni basse nella classifica dei gol evitati. Migliore il rendimento in Europa, ma il futuro sembra scritto: con il contratto in scadenza a fine stagione, è difficile che Sommer sia il titolare fra i pali nerazzurri anche nel prossimo campionato.

Il rinnovo, in verità, non è del tutto da escludere. Al momento non ci sono trattative in essere, ma un’eventualità è legata alla possibilità di confermare Sommer come secondo. Lo svizzero ha esperienza e sta bene a Milano, è un riferimento anche per la capacità di giocare con i piedi, e tutto sommato non percepisce uno stipendio fra i più alti in rosa (2,5 milioni di euro netti a stagione). Per di più, potrebbero aprirsi degli scenari legati a una cessione di Josep Martinez: se a quel punto l’Inter dovesse proporre all’ex Bayern Monaco un nuovo ruolo, starebbe a lui la valutazione.

Quanto al futuro, in viale della Liberazione sfogliano i petali della margherita. Il preferito è Guglielmo Vicario, ma per esempio piace molto Elia Caprile. In caso di addio, per Sommer - che a dicembre compirà 38 anni - si potrebbero riaprire le porte del campionato svizzero: il Basilea sogna il suo ritorno, a dodici anni dal trasferimento al Borussia Mönchengladbach.