TMW Radio Braglia: "Inter, Pio Esposito-Lautaro come Aguilera-Skuhravy"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Pongracic, era rigore in Fiorentina-Inter?

"A mio parere, nel calcio di un tempo non c'era alcun rigore. Ma anche di altri dati prima. Gli arbitri conoscevano i movimenti di un calciatore".

Pio Esposito può dare qualcosa in più in questa Inter nel finale di campionato?

"Penso che Lautaro-Pio sia la coppia perfetta. Sembra la coppia del Genoa Aguilera-Skuhravy".

Inter, quali i motivi di questa involuzione?

"Sommer? E' meno performante dello scorso anno ma non è mai semplice giocare nell'Inter. Ho visto poche volte difendere sul portiere. Tanti gol sono stati presi come capro espiatorio di una situazione di calo dell'Inter. Ma ora che torneranno i big la situazione cambierà".

Come commenta la Roma di Gasperini?

"A Roma non ha potuto costruire con la società la squadra a suo uso e consumo, come ha fatto con l'Atalanta. Ha responsabilità, ma ne ha di meno rispetto ad altri allenatori...".

Che ne pensa di Leao e del suo futuro al Milan?

"Sarebbe ora di diventare grandi in realtà. Giusta l'analisi che ho sentito di Di Canio".