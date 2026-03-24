Braglia: "Inter, Pio Esposito-Lautaro come Aguilera-Skuhravy"
L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.
Pongracic, era rigore in Fiorentina-Inter?
"A mio parere, nel calcio di un tempo non c'era alcun rigore. Ma anche di altri dati prima. Gli arbitri conoscevano i movimenti di un calciatore".
Pio Esposito può dare qualcosa in più in questa Inter nel finale di campionato?
"Penso che Lautaro-Pio sia la coppia perfetta. Sembra la coppia del Genoa Aguilera-Skuhravy".
Inter, quali i motivi di questa involuzione?
"Sommer? E' meno performante dello scorso anno ma non è mai semplice giocare nell'Inter. Ho visto poche volte difendere sul portiere. Tanti gol sono stati presi come capro espiatorio di una situazione di calo dell'Inter. Ma ora che torneranno i big la situazione cambierà".
Come commenta la Roma di Gasperini?
"A Roma non ha potuto costruire con la società la squadra a suo uso e consumo, come ha fatto con l'Atalanta. Ha responsabilità, ma ne ha di meno rispetto ad altri allenatori...".
Che ne pensa di Leao e del suo futuro al Milan?
"Sarebbe ora di diventare grandi in realtà. Giusta l'analisi che ho sentito di Di Canio".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.