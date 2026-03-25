TMW Bedin presenta 'B4People': "Tre grandi progettualità per il futuro. Sfruttiamo il nostro bacino"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto “B4People” il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha parlato così: “Riprendiamo in maniera organico un impegno, avevamo preso una responsabilità intraprendendo un cammino con la presidenza dell’attuale Ministro Abodi. Noi non siamo solo società sportive che organizzano un campionato, rappresentiamo 20 città, 20 comunità e milioni di tifosi. Abbiamo il privilegio di sfruttare un’esposizione mediatica non comune visto il seguito che ha il calcio. Noi ci impegniamo per arrivare a milioni di persone ogni settimana, per farlo riproponiamo una progettualità che abbia un’area dedicata e un contenitore per tutte queste attività. È venuto il tempo di riproporre una progettualità che abbiamo chiamato “B4People”.

Ci saranno tre progettualità, la prima raccoglierà le richieste che provengono dall’esterno dalle varie associazioni che il calcio sposa ogni weekend in tutti i campi e in tutte le categorie. Sposiamo progettualità impegnate che si rivolgono al sociale, ma lo vogliamo fare all’interno di un progetto uniforme. Il secondo grande progetto sarà la riproposizione dell’integrity Tour. È un progetto che attraverso un tour nelle 20 società e nelle 20 città cerca di sottolineare l’importanza di alcuni argomenti, dalla lotta contro gli illeciti e le frodi sportive fino al contrasto della discriminazione di genere e il contrasto dalle dipendenze digitali. Domani a Palermo avremo già un primo test di integrity tour con le tre tematiche citate.

La terza grande sfida per il futuro arriverà nel prossimo autunno, vorremmo arrivare alla sostenibilità ambientale all’interno delle nostre infrastrutture e la sana gestione economica dei club. Lo faremo con una collaborazione internazionale con UEFA e FIGC e che presenteremo nel mese di ottobre. Siamo qui a inaugurare una nuova area, non ci saranno costi per Lega e club, ma sfrutteremo dei fondi già disponibili. Questo sarà un impegno formale e una presa di responsabilità. Cercheremo di affermare i valori etici del fair play che devono caratterizzare il nostro operato e quello dei nostri club”.