Padova, ci siamo per l'apertura della Curva Sud. Arriva la conferma dal sindaco Giordani

Il 12 aprile è da tempo una data segnata in rosso sul calendario a Padova. In quella data infatti dovrebbe aprire finalmente quella Curva Sud che è stata a lungo al centro di polemiche, anche politiche, e che ha visto anche nelle scorse settimane gli Ultras Padova manifestare il proprio disappunto – annunciando l’assenza dallo stadio Eugeneo fino alla riapertura del settore – attraverso un comunicato.

Secondo quanto riferito da Il Mattino di Padova per quella data, in occasione della sfida interna contro l’Empoli, il settore sarà finalmente aperto al pubblico. La conferma arriva direttamente dal sindaco Sergio Giordani che parla così: “Ci siamo, finalmente, non ne potevo più. Mancano solo le ultime certificazioni che arriveranno a giorni, ma il 12 aprile sarà pronta”. Dunque per una delicata sfida salvezza come quella contro i toscani gli ultras rientreranno allo stadio, occupando il settore loro dedicato e lasciando così la gradinata, per spingere la squadra del neo tecnico Roberto Breda verso la salvezza.

Il primo cittadino ha poi commentato anche l’esonero di Matteo Andreoletti, il tecnico della promozione dello scorso anno: “Non si può giudicare dall’esterno questa scelta. Mi dispiace per l’allenatore, ma adesso l’obiettivo è raggiungere a tutti i costi la salvezza. Non posso pensare che si perda la Serie B dopo tutti i sacrifici fatti per ottenerla”.