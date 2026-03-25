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Le ultime sul futuro di Thuram e il ritorno di Kayode con gli azzurrini: le top news delle 13

Le ultime sul futuro di Thuram e il ritorno di Kayode con gli azzurrini: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 13:00Serie A
Simone Lorini

Marcus Thuram non convince l'Inter e in estate potrebbe anche partire e lasciare Milano. In Inghilterra pensano che Newcastle e Aston Villa possano cercare di strapparlo ai nerazzurri, ma sullo sfondo resta anche l'ipotesi Arabia Saudita che non è del tutto tramontata. Nel contratto del francese c'è una clausola da 85 milioni di euro, ma la sensazione è che ne basteranno meno per accaparrarselo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la cifra giusta per acquistare Thuram è di 70 milioni di euro. Forse sono anche troppi considerando il suo rendimento recente, ma le sue potenzialità sono indubbie e la testimonianza arriva proprio da Didier Deschamps, che si fida talmente tanto di lui che lo ha convocato malgrado il periodo no. In estate poi Marotta e Ausilio decideranno il da farsi.

Lang elogia Conte: "Un grande allenatore, mi ha voluto a tutti i costi"
Noa Lang sta vivendo un ottimo momento di forma al Galatasaray dopo le difficoltà incontrate a Napoli e così è riuscito a essere presente tra i convocati dell'Olanda. Intervistato da Voetbal International direttamente dal ritiro dei Paesi Bassi, l'esterno ha parlato così di Antonio Conte: "È un grande allenatore, mi ha voluto a tutti i costi e il Napoli è un grande club. Ho imparato che esistono tante culture diverse nel calcio". Lang ha affrontato una preparazione estiva diversa dal solito: "Io ero abituato ad allenarmi divertendomi, fare partitelle, tirare in porta. A Napoli siamo andati in ritiro e per una settimana non ho visto un pallone. Però sentivo che stavo diventando più forte. Anche quando stavo in panchina, avevo sempre la sensazione di essere pronto quando serviva. Era grazie alla mia condizione fisica".

Rinforzo per l'Under 21: Kayode si aggiunge ai convocati del ct Baldini
L'Italia Under 21 del ct Silvio Baldini è al lavoro da lunedì al CPO di Tirrenia per preparare le due gare di qualificazione all'Europeo 2027: giovedì 26 (ore 18.15) gli Azzurrini scenderanno in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per sfidare la Macedonia del Nord, mentre martedì 31 sono attesi dalla trasferta di Boras, in Svezia (Italia al momento seconda nel Girone E con 5 vittorie e una sconfitta, alle spalle della Polonia prima a punteggio pieno). Nel frattempo, come riportano i canali ufficiali della FIGC, il gruppo si allarga di un'unità: nella serata di ieri infatti l’esterno del Brentford, Michael Kayode, ha raggiunto il Centro di Preparazione Olimpica (ultima presenza con l'Under 21 nel giugno del 2025).

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