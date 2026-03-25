Lutto per il Palermo, scomparso Giovanni Ferrara. È stato presidente dal 1989 al 2000

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Ferrara, presidente del Palermo Calcio tra il 1989 e il 2000.

Sotto la sua guida, il Club rosanero visse anni significativi, segnati dalle promozioni in Serie B delle stagioni 1990-1991 e 1992-1993, quest’ultima culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C. Resta indelebile nella memoria di tutti i tifosi rosanero il ricordo del “Palermo dei picciotti” guidato da Ignazio Arcoleo, simbolo di appartenenza e orgoglio per l’intera città.

“Il ricordo del presidente Giovanni Ferrara – dichiara il presidente del Palermo FC Dario Mirri – rimarrà custodito nella memoria collettiva del Palermo e di tutti i suoi tifosi, con il suo tratto signorile, la grande passione per i nostri colori e uno straordinario rispetto per le persone e per gli impegni assunti, sempre a tutela e difesa del nostro Palermo. Anche in momenti molto difficili e faticosi per lui, per la sua famiglia e per il Club, ma sempre pieni di passione, partecipazione e di coinvolgimento incondizionato per la squadra, ha sempre difeso ed aiutato tutto e tutti”.