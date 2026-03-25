Il verdetto di Open Var: il mani di Pongracic in Fiorentina-Inter non era da rigore

Il tocco di mani di Marin Pongracic in Fiorentina-Inter non era da rigore. Come da previsioni, l’AIA ha giudicato positivamente la decisione di Colombo e del VAR, che aveva spinto il presidente nerazzurro Beppe Marotta a parlare di “Errori arbitrali”. Mauro Tonolini, componente della CAN, ne ha parlato a Open VAR su Dazn”. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocare la palla con il tacco: il contatto con la mano avviene con la posizione del braccio assolutamente naturale e congrua con il movimento. Situazione assolutamente di non punibilità, corretta la scelta di Colombo che viene poi avvallata dal VAR Maresca e dall'AVAR Massa".

Ai fini della punibilità, non rileva il fatto che ci fosse Marcus Thuram appostato alle spalle del difensore viola. Nel corso della trasmissione, peraltro, si evidenzia come la decisione venga presa in campo e sia molto rapido il check da Lissone, con tanto di complimenti all’arbitro.

Giusti, invece, i rigori concessi in Juventus-Sassuolo e Milan-Torino: “Il tocco c'è, calcio di rigore chiaro e corretta la decisione finale - dice Tonolini del mani di Idzes -. Pavlovic? La decisione è corretta. Arriviamo con una review un po' faticosa. Non siamo contentissimi della revisione, ci abbiamo messo tanto, forse troppo. Le review troppo lunghe possono incrementare dubbi e aspettative. Le immagini mancano di uno zoom sul punto di contatto che poteva rendere maggiormente chiara le motivazioni della scelta effettuata. Pavlovic volta le spalle al pallone, si disinteressa”.