Trapani, domani il TFN sul terzo deferimento: procura chiede l'esclusione
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Altra giornata tutt'altro che semplice in arrivo per il Trapani.
Domani, come scrive La Repubblica nella sua edizione dedicata alla Sicilia, il Tribunale Federale Nazionale dovrebbe pronunciarsi sul terzo deferimento incassato dal Trapani. Il rischio per la società del presidente Valerio Antonini, è una ulteriore penalizzazione, ma si fa largo un possibile rinvio per consentire, prima, l’appello alla penalizzazione di 5 punti.
Anche in questo caso l’udienza sarà lunedì. La società chiede l’azzeramento delle sanzioni, la procura vuole l’esclusione.
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