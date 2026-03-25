Serie B protagonista nelle nazionali: 52 convocati in questa finestra internazionale
La Serie B si ferma per la sosta, ma i suoi protagonisti non si fermano affatto. Anzi: questa finestra internazionale conferma come il campionato cadetto italiano sia un bacino di talento riconosciuto a livello globale, capace di alimentare nazionali di ogni fascia e latitudine. Sono 52 i giocatori attualmente impegnati in questa pausa (tra selezioni maggiori e squadre giovanili) sparsi in ogni angolo del pianeta, dal Sudamerica all'Est Europa, dall'Africa subsahariana al Sud-Est asiatico.
La squadra che porta più rappresentanti è il Frosinone con sette convocati, seguita dal Catanzaro con cinque. Nutrita anche la presenza del Venezia, che oltre a quattro giocatori impegnati con selezioni maggiori o giovanili europee schiera John Yeboah con l'Ecuador. Tra le nazionali maggiori spicca il Palermo, che vede partire contemporaneamente Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen con la Finlandia e Bartosz Bereszyński con la Polonia. Di seguito la lista completa dei convocati, suddivisi per club.
AVELLINO
Giovanni Daffara (Italia U21)
Zakaria Boudaas (Algeria U20)
BARI
Mehdi Dorval (Algeria)
Emanuele Rao (Italia U20)
Giacomo De Pieri (Italia U20)
Giacomo Stabile (Italia U20)
CATANZARO
Costantino Favasuli (Italia U21)
Ervin Bashi (Albania U21)
Patrick Nuamah (Italia U20)
Fabio Rispoli (Italia U20)
Mattia Liberali (Italia U19)
CESENA
Tommaso Berti (Italia U21)
Peter Amoran (Svezia U21)
Vittorio Magni (Italia U20)
Davide Zamagni (Italia U19)
EMPOLI
Joseph Ceesay (Gambia)
Gabriele Guarino (Italia U21)
Brando Moruzzi (Italia U21)
Bohdan Popov (Ucraina U19)
FROSINONE
Fares Ghedjemis (Algeria)
Giorgi Kvernadze (Georgia)
Gabriele Calvani (Italia U21)
Seydou Fini (Italia U21)
Lorenzo Palmisani (Italia U21)
Antonio Raimondo (Italia U21)
Jeremy Oyono (Gabon)
JUVE STABIA
Mattia Mannini (Italia U21)
Alessio Cacciamani (Italia U21)
Aaron Ciammaglichella (Italia U20)
Alvin Okoro (Italia U20)
MONZA
Agustin Alvarez (Uruguay)
Leonardo Colombo (Italia U20)
Adam Bakoune (Italia U20)
Aljaz Strajnar (Slovenia U19)
PALERMO
Bartosz Bereszynski (Polonia)
Jesse Joronen (Finlandia)
Joel Pohjanpalo (Finlandia)
SAMPDORIA
Tjas Begic (Slovenia)
Luca Cherubini (Italia U21)
Tommaso Martinelli (Italia U20)
Simone Pafundi (Italia U20)
Matteo Palma (Germania U19)
SPEZIA
Christian Comotto (Italia U19)
Petko Hristov (Bulgaria)
VENEZIA
Michael Svoboda (Austria)
Ridgeciano Haps (Suriname)
Seid Korac (Lussemburgo)
Matteo Dagasso (Italia U21)
Marko Farji (Iraq)
John Yeboah (Ecuador)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.