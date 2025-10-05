Momento di crisi per la Torres. Il Ds Colombino: "Crediamo in mister Pazienza e nel suo lavoro"

Un sabato da dimenticare per la Torres, che ieri è caduta tra le mura amiche del 'Vanni Sanna' contro la Sambenedettese, in occasione della sfida valevole per l'8ª giornata del campionato di Serie C, Girone B.

Scricchiola la panchina di mister Michele Pazienza? No, e a confermarlo è il Direttore Sportivo Andrea Colombino: "Noi crediamo in Pazienza, il mister è confermato - si legge su centotrentuno.it -. Siamo profondamente delusi dall’andamento della squadra e dai risultati che sono molto lontani da quelli che avevamo preventivato, ma noi crediamo nel lavoro del mister. Ci parleremo, per capire se ha sentito qualcosa rompersi, a credo che non pensi questo. A ogni modo, ci sono pochi punti in classifica, questo è un valore oggettivo. Ci scusiamo con i nostri tifosi per quanto fatto finora”.

Il dirigente precisa però: "La squadra ha sicuramente delle potenzialità ed è una squadra forte che ancora non sa quanto può dare. Questa consapevolezza si acquisisce sì con il lavoro, ma ancora di più con i risultati. Ora non è il momento di nascondersi dietro a degli alibi, serve dare qualcosa in più e non mollare. Ci siamo trovati altre volte in periodi complicati, sicuramente il campionato è ancora lungo e c’è tutto il tempo per riprendersi. Ci dobbiamo riprendere subito e questa squadra ha i valori per farlo".

Conclude poi: "Siamo tutti responsabili e non lo è solamente l’allenatore o i giocatori. Anche io mi ritengo responsabile perché comunque la squadra l’ho creata io".