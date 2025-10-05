Torres in crisi, ma il DS Colombino conferma Pazienza: "Crediamo in lui"

Momento delicatissimo per la Torres, reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare in piena zona playout. Il ko interno contro la Sambenedettese (0-2), arrivato dopo appena 30 secondi di svantaggio, ha acuito la crisi, sollevando dubbi sul futuro di Michele Pazienza. A fare chiarezza è stato il direttore sportivo Andrea Colombino, che ha ribadito la fiducia al tecnico:

“Se potrà portarci fuori da queste acque? Crediamo di sì. Al momento il mister è confermato. Siamo profondamente delusi dall’andamento e dai risultati, che non rispecchiano le nostre aspettative. Ma sappiamo che l’allenatore crede nel progetto e noi crediamo nel suo lavoro e in quello dello staff. Ci scusiamo con i tifosi, delusi quanto noi”.

Il dirigente sottolinea come la classifica non rispecchi il reale valore del gruppo: “La squadra ha qualità, ma non ne ha ancora piena consapevolezza. Serve lavoro e concretezza, non alibi. Espulsioni e infortuni hanno inciso, ma i punti sono pochi e dobbiamo reagire subito. Siamo stati colpiti nell’orgoglio, ma ne usciremo”.

Sulla sfida contro la Samb, Colombino riconosce i meriti degli avversari: “Una gara segnata dall’immediato svantaggio. Abbiamo reagito a tratti, ma il risultato è giusto. La Samb ha fatto una partita gagliarda”.

Infine, un’assunzione di responsabilità: “Siamo tutti in discussione, non solo l’allenatore o i giocatori. I calciatori li ho scelti io e non stanno dando quanto ci aspettavamo. Ma abbiamo i valori per rialzarci”.