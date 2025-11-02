Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vince il Vicenza, Ternana show
Sono appena terminarti i match delle ore 14:30 validi per la 12ª giornata del campionato di Serie C. Vittorie importanti per Vicenza e Cittadella nel Girone A, così come quella del Trapani a Crotone. Clamoroso 3-3 nel derby umbro fra Gubbio e Ternana, con le Fere che agguantano il pari al 101' con Pettinari.
SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Pergolettese-Novara 2-2
23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)
Virtus Verona-Trento 0-3
6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli
Triestina-Union Brescia 0-1
62' Cazzadori
Cittadella-Pro Vercelli 2-1
12' Burrano (PV), 45' Castelli (C), 46' Cecchetto (C)
Vicenza-Giana Erminio 2-1
47' Caferri (V), 75' Previtali (GE), 90'+2 Talarico (V)
Domenica 2 novembre
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi
Classifica: Vicenza 32*, Union Brescia 27*, Lecco 24, Inter U23 19, Cittadella 18*, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16*, Trento 16*, Cittadella 18*, Renate 13, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13*, AlbinoLeffe 12, Giana Erminio 12*, Novara 12*, Virtus Verona 11*, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7*
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Arezzo-Campobasso 5-1
16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)
Pineto-Pianese 1-1
14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)
Rimini-Bra 1-2
37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)
Livorno-Forlì 2-3
18' Petrelli (F), 23' Manetti (F), 56' Dionisi (L), 72' Coveri (F)
Gubbio-Ternana 3-3
29' Carraro (G), 35' Maestrelli (T), 37' Minta (G), 54' Vallocchia (T), 90' Tommasini (G), 90'+11 Pettinari (T)
Torres-Carpi 0-1
73' Cortesi
Domenica 2 novembre
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen
Classifica: Arezzo 31*, Ascoli 27, Ravenna 27, Forlì 20*, Ternana 19*, Carpi 18*, Guidonia Montecelio 17, Gubbio 17*, Pineto 16*, Campobasso 16, Sambenedettese 14, Pianese 14*, Juventus Next Gen 14, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Bra 10*, Livorno 10*, Torres 7, Perugia 6, Rimini -1*.
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti
GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
Team Altamura-Cosenza 1-1
76' Kouan (C), 83' Florio (TA)
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)
Casarano-Monopoli 1-3
16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)
Crotone-Trapani 1-2
17' Berra (C), 19' Fishnaller (T), 90'+7 Grandolfo (T)
Potenza-Foggia 3-0
29' Riggio, 33' Lucas Martello, 79' Bruschi
Domenica 2 novembre
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento
Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 22, Monopoli 21*, Cosenza 20*, Casarano 18*, Casertana 18*, Crotone 17*, Atalanta U23 17*, Potenza 16*, Team Altamura 15*, Trapani 14*, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 12*, Picerno 10*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10*, Giugliano 9, Siracusa 6
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti