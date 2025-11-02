Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Ternana sotto a Gubbio

Sono terminati i primi tempi delle sei gare iniziate alle 14:30 e valide per la 12ª giornata del campionato di Serie C. Nel Girone B il Gubbio è avanti sulla Ternana nel derby umbro. Infine nel Girone C, il Potenza è avanti di 2 sul Foggia. Gli altri match sono sul risultato di parità.

SERIE C, 12ª GIORNATA

GIRONE A

Pergolettese-Novara 2-2

23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)

Virtus Verona-Trento 0-3

6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli

Triestina-Union Brescia 0-1

62' Cazzadori

In corso

Cittadella-Pro Vercelli 1-1

12' Burrano (PV), 45' Castelli (C)

Vicenza-Giana Erminio 0-0

Domenica 2 novembre

Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - Lumezzane-Renate

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23

Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria

Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

GIRONE B

Arezzo-Campobasso 5-1

16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)

Pineto-Pianese 1-1

14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)

Rimini-Bra 1-2

37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)

Livorno-Forlì 2-3

18' Petrelli (F), 23' Manetti (F), 56' Dionisi (L), 72' Coveri (F)

In corso

Gubbio-Ternana 2-1

29' Carraro (G), 35' Maestrelli (T), 37' Minta (G)

Torres-Carpi 0-0

Domenica 2 novembre

Ore 17:30 - Pontedera-Perugia

Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli

Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

GIRONE C

Casertana-Catania 2-2

27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)

Picerno-Cavese 2-2

21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)

Team Altamura-Cosenza 1-1

76' Kouan (C), 83' Florio (TA)

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4

14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)

Casarano-Monopoli 1-3

16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)

In corso

Crotone-Trapani 1-1

17' Berra (C), 19' Fishnaller (T)

Potenza-Foggia 2-0

29' Riggio, 33' Lucas Martello

Domenica 2 novembre

Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa

Ore 17:30 - Latina-Salernitana

Ore 20:30 - Benevento-Sorrento