Bologna, che tegola: Freuler out per due mesi, quindici viti per stabilizzare la clavicola
Brutta tegola per il Bologna di Vincenzo Italiano, che nel derby ha perso il giocatore più importante per il gioco felsineo, l'equilibratore Remo Freuler. Per stabilizzare la clavicola destra che si è fratturato, in modo scomposto, domenica a Parma è stato necessario utilizzare una piastra con una quindicina di viti. L’équipe del professor Zaffagnini l’ha operato presso la Casa di Cura Toniolo subito dopo aver avuto in mano gli esiti degli esami che definivano il quadro. Non si è perso tempo ma la pausa dal rettangolo verde sarà comunque lunga.
Stop quantificabile in due mesi per il centrocampista
Secondo il Corriere dello Sport, dopo qualche giorno di convalescenza il trentatreenne svizzero inizierà le terapie specifiche. Altre valutazioni sui tempi di recupero verranno fatte prossimamente. Ma l’idea dei sanitari è che il calciatore leader dei rossoblù avrà bisogno di un mese e mezzo o addirittura due per il pieno recupero.
Il comunicato del club sull'infortunio dello svizzero
Questo il comunicato ufficiale diramato dai rossoblù sulle condizioni fisiche del centrocampista, infortunatosi durante il derby col Parma: "Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento".
