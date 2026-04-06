Bazzani: "Milan, stagione soddisfacente. Vincere a Napoli per ipotecare un posto in Champions"

Intervistato dai colleghi di Milannews.it, Fabio Bazzani ha presentato il match di questa sera fra il Napoli e i rossoneri di Allegri: "Io credo che sia importante per se stessi, per dare continuità alla vittoria con il Torino, per assicurarsi il posto Champions senza mettersi troppe pressioni addosso. Poi ovviamente dipenderà anche con l'Inter per vedere se il Milan riuscirà ad accorciare ancora, però secondo me non deve spendere energie nel pensare quanto dista l'Inter ma deve cercare di dare continuità alla vittoria con il Torino, di cercare di vincere lo scontro diretto molto importante e, come dice Allegri, garantirsi il posto Champions. Altri discorso rischierebbero di far perdere energie al Milan, che deve concentrarsi solo su se stesso".

Crede che il contraccolpo psicologico in caso di sconfitta possa eventualmente mettere in discussione il quarto posto?

"No. È chiaro che perdere uno scontro diretto sarebbe pesante, ma non comprometterebbe il fatto di andare in Champions o di avere un contraccolpo, perché comunque giochi contro una squadra forte (il Napoli, ndr), che è tornata ad essere in salute. Il Milan ha sempre fatto bene negli scontri diretti, quindi questo deve essre la propria forza, però quando giochi a Napoli con il Napoli ci sta che tu possa anche perdere. Se dovesse andare male non credo in un contraccolpo perché è una partita che sulla carta ci sta anche di poterla perdere, perché non perderesti con una squadra nettamente più scarsa di te o in lotta per la salvezza. Il Milan però ha dimostrato di essere una squadra tosta negli scontri diretti, di avere personalità, di saperli affrontare, ma al di là di come finirà non penso che la partita definirà né in un senso né in un altro. Ovvio, una vittoria metterebbe una seria ipoteca per un posto Champions".

Quali potrebbero essere i rimpianti del Milan in questa stagione?

"Il Milan sta facendo una stagione del tutto soddisfacente. Ha lasciato qualche punto di troppo con le squadre di fascia più bassa, però credo che il campionato sia sempre un percorso, non credo che neanche si pensava non si potesse perdere fino ad adesso neanche uno scontro diretto. Credo che le cose si compensino, e quando sei a 8 partite dalla fine sei nella posizione dove meriti di essere, perché il percorso comincia ad essere credibile. Quindi di rimpianti non ne deve avere, perché è vero che ha lasciato punti con le piccole, però è anche vero che non ha praticamente mai perso con le grandi. Quindi secondo me sta facendo un buonissimo campionato, ed è quello che deve dargli quella spinta per andare a giocare a Napoli con fiducia".