A Trieste si taglia definitivamente con il passato. A Empoli si attende il ritorno di Dionisi

Giornata decisamente movimentata quella da poco trascorsa in casa Empoli, seppur non direttamente per movimenti del club. Movimenti che però sono attesi per quest'oggi, giovedì 16 ottobre, perché la società azzurra ufficializzerà il ritorno in panchina di mister Alessio Dionisi, che proprio ieri ha risolto il contratto che lo legava al Palermo, club allenato nella passata stagione; per il trainer di Piancastagnaio, è pronto un contratto biennale,

Attenzione, però sulla panchina azzurra è emerso poi un retroscena. Essendo ancora sotto contratto con il club, l'Empoli aveva tentato di convincere mister Roberto D'Aversa a tornare alla guida della prima squadra nonostante la retrocessione della passata stagione dalla Serie A alla Serie B, ma l'allenatore ha declinato, e anzi, ha firmato la rescissione consensuale del suo contratto: incomprensioni importanti concretizzate durante le scorse sessioni di mercato avevano fatto già a suo tempo la differenza. Sullo sfondo, probabilmente, c'è lo Spezia, qualora dovesse procedere al cambio in panchina.

Andando invece in Serie C, c'è un taglio netto con il passato in casa Triestina: dopo l'ingresso nel club del colosso delle cryptovalute House of Doge, braccio operativo della fondazione che rappresenta Dogecoin, sia Alex Menta che Sebastiano Stella erano usciti dal nuovo Consiglio d'Amministrazione, ma oggi c'è stato un ulteriore step: i due dirigenti hanno risolto il contratto con gli alabardati.