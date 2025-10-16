Ufficiale Sergio Romero saluta il Boca Juniors. Il portiere ripartirà dall'Argentinos Juniors

Si chiude un capitolo importante per Sergio Romero, il portiere argentino noto come "Chiquito" per la sua imponente statura. Dopo essere arrivato al Boca Juniors nell’agosto 2022, l’esperto estremo difensore ha risolto il contratto con il club di Buenos Aires, aprendo le porte a una nuova avventura con l'Argentinos Juniors.

Durante la sua permanenza al Boca, Romero è stato un punto fermo della squadra, contribuendo al successo nella Supercoppa argentina 2022 e diventando protagonista nella Copa Libertadores 2023, con sei rigori parati nei playoff e prestazioni eroiche che gli hanno permesso di guadagnarsi l’ammirazione dei tifosi, nonostante la sconfitta in finale contro il Fluminense al Maracanã. In totale, l’argentino ha disputato 88 partite con la maglia degli Xeneizes.

Gli ultimi tempi, tuttavia, sono stati difficili: infortuni e un episodio con un tifoso durante il Superclásico contro River Plate hanno segnato la sua marginalizzazione. Il suo ultimo match ufficiale risale al novembre 2024 contro l'Huracán. L'Argentinos Juniors lo ha ingaggiato come sostituto dell’infortunato Diego Ruso Rodríguez; Romero, 38 anni, potrà partecipare solo alla Copa Argentina per il regolamento in vigore, ma rappresenta un rinforzo strategico, mentre il Boca risparmia circa 1,5 milioni di dollari.