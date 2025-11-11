Rocchi a Open VAR: "Napoli-Bologna, l'atteggiamento di Hojlund non va bene: era rosso"

All'interno di Open VAR sono stati analizzati alcuni episodi dell'ultima giornata di campionato. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A, ha parlato così dell'episodio che ha visto Rasmus Hojlund ammonito e non espulso per la reazione nel corso di Napoli-Bologna, dopo trattenuta di Ferguson: "Per noi è espulsione, perché l'atteggiamento non va assolutamente bene - le parole di Rocchi -. È vero che Ferguson lo trattiene, la decisione giusta sarebbe stata espulsione per Hojlund e ammonizione per Ferguson. In questo caso non bisogna andare a valutare l'intensità del colpo, perché il giocatore non deve avere questo tipo di atteggiamento. Dobbiamo essere coerenti su questo. I gravi falli di gioco (in questo caso si trattava di condotta violenta, ndr) li stiamo punendo in maniera molto severa e i dati ci stanno dando ragione perché gli interventi duri diminuiscono. Questa tipologia di sanzioni serve a tutelare i giocatori".

Sulla reazione di Ferguson al colpo subito ha aggiunto: "La cosa che non mi piace per niente, in questo caso, è però anche la reazione di Ferguson, perché inibisce il Var: tu ricevi un colpo sul costato e ti tocchi il viso. Negli ultimi anni l'idea di base è stata quella di tutelare i giocatori dai colpi in faccia, ma oggi questo tipo di norme nate per proteggere i calciatori vengono sfruttate per far ammonire un collega. In questo caso noi abbiamo commesso un errore (non espellere Hojlund, ndr), ma il Bologna ha ricevuto qualcosa in meno proprio a causa dell'atteggiamento di Ferguson".

Nel dialogo in sala Var, infatti, si sentono Meraviglia e Massa (Var e Avar) dire: "Lui si tocca in faccia e in faccia non lo prende. Lo prende sul costato". Dopodiché arriva la comunicazione a Chiffi: "Ti confermo l'ammonizione di Hojlund. Ferguson lo trattiene da terra, poi lui gli dà una manata. Intensità media e sul costato, ma tutto dovuto alla trattenuta iniziale del difensore. Chi subisce si tiene la faccia, ma il colpo è sul costato".