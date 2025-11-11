Un Myrto per il Cagliari? Il club sardo segue l'attaccante albanese Uzuni, dell'Austin FC
Myrto Uzuni potrebbe presto tornare in Europa. L’attaccante albanese dell’Austin FC starebbe infatti valutando la possibilità di lasciare la MLS al termine del 2025, con l’obiettivo di rimettersi in gioco nel calcio europeo, come evidenziato da TuttoCagliari.net. Fonti vicine al giocatore parlano di un desiderio chiaro: tornare a misurarsi in un campionato più competitivo, dopo l’esperienza oltreoceano. Una volontà che non è passata inosservata, soprattutto in Italia, dove il Cagliari avrebbe già manifestato un concreto interesse.
Il club sardo, alla ricerca di rinforzi offensivi per la seconda parte di stagione, starebbe valutando la formula del prestito iniziale a gennaio, soluzione che permetterebbe di testare l’impatto del trentenne in Serie A prima di un eventuale riscatto. Per ora non ci sono trattative avanzate, ma i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Il nome di Uzuni resta quindi uno dei più interessanti in ottica campagna rafforzamenti per il club rossoblù.
