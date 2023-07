ufficiale Sorrento, Cacace è il nuovo responsabile dell'area tecnica del club

vedi letture

Davide Cacace è il nuovo responsabile dell'area tecnica del Sorrento. Lo annuncia il club campano con la seguente nota: "Un capitano è per sempre e Davide Cacace, grande protagonista della recente cavalcata in C del Sorrento con al braccio sempre la sua immancabile fascia, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per diventare il nuovo responsabile dell'area tecnica del club rossonero. Vera e propria bandiera del Sorrento, Cacace avrebbe potuto finalmente coronare il sogno di giocare tra i professionisti dopo una straordinaria carriera tra i dilettanti ma ha preferito un ruolo diverso per mettersi in gioco in una nuova veste".