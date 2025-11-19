TMW Cruzeiro, Kaio Jorge verso il ritorno in Europa: c'è lo Zenit. Sullo sfondo un'ipotesi italiana

Dopo le esperienze poco brillanti in Italia con le maglie di Juventus (11 presenze e zero gol) e Frosinone (22 gare e tre reti) per Kaio Jorge nel 2024 c’è stato il ritorno in Brasile per vestire la maglia del Cruzeiro dove, dopo un inizio non felicissimo, ha ritrovato continuità di rendimento chiudendo il 2025 con 22 reti in 41 presenze totali e riaccendendo i riflettori del calcio europeo nei suoi confronti.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti il classe 2003 sarebbe in uscita dal Cruzeiro con un club su tutti interessato al suo acquisto. Si tratta dello Zenit San Pietroburgo in Russia che avrebbe già avviato una trattativa concreta con le parti interessate.

Sullo sfondo c’è però anche l’ipotesi di un ritorno nel nostro paese con il Milan che potrebbe essere interessato dal profilo dell’attaccante brasiliano.