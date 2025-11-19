TMW Radio Lorenzo Amoruso: "Fiorentina-Juve partita svolta per entrambe. E su Yildiz dico..."

L'ex calciatore Lorenzo Amoruso è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come commenta le parole di Chiellini su Yildiz?

"Credo che metta davanti la squadra, dicendo che la Juve deve tornare a fare risultati. La calma è perché ha un contratto di 4 anni già. La Juve, dopo due annate in cui hanno speso tanto, il singolo viene dopo. E' giusto così, se va via, va in Inghilterra dove ci sono parecchi giocatori importanti. Lì diventerebbe uno dei tanti, alla Juve se cresci sei uno dei pochi forti, quindi giusto andare con calma. Quando la squadra tornerà ad essere importante in campionato, se ne riparlerà. Quando si parla di rinnovi, ogni società nella sua testa ha già un'idea. Poi è chiaro che col passare del tempo le cose possono evolversi. Ma vedendo come va il calcio ora, molte società sono state prese per il collo da alcuni procuratori. Quando un giocatore ha ancora 4 anni di contratto, parlare di rinnovo per me è follia. Andare a creare un problema è assurdo. Le società importanti, se vince un trofeo o una posizione che gli fa fare soldi, è lei stessa a bussare la porta per i rinnovi, ma non si fanno prendere per la gola".

Fiorentina-Juve, match svolta?

"E una svolta per entrambe, in un senso o nell'altro. Per me la Fiorentina è la squadra che ha molto meno da perdere. E' ultima, ma chi deve dimostrare è più la Juve, perché è cambiato allenatore, i risultati non buoni ci sono stati. Anche per la Fiorentina, ma se guardiamo gli obiettivi...".