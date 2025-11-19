TMW Un mediano dello Standard può arrivare in Italia: Atalanta e Bologna seguono Sahabo

Gli occhi della Serie A sul centrocampista dello Standard Liegi Hakim Sahabo. Cresciuto tra le giovanili di Genk, Standard e Lille, il calciatore classe 2005 che ha compiuto vent'anni lo scorso 16 giugno dopo una stagione in prestito al Beerschot questa estate è tornato nel club di Liegi per giocare in maniera stabile in prima squadra. E i risultati lo stanno premiando: 13 presenze nelle prime 14 partite di Jupiler League, quindici presenze complessive e ottime prestazioni che stanno rubando l'occhio a diverse società in giro per l'Europa. Tra queste, anche due di Serie A. Già, perché secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, scout di Atalanta e Bologna sono andati a visionarlo diverse volte nelle ultime settimane e stanno facendo delle valutazioni sul suo profilo.

Ma di che tipo di calciatore stiamo parlando? Centrocampista molto dinamico e fisico, ben dotato tecnicamente, Sahabo è un mediano adatto a un centrocampo a due. Ha una valutazione di calciomercato in rapida ascesa, che oggi si assesta sui 6-7 milioni di euro, e un contratto non in scadenza la prossima estate che mette il club belga al riparo da possibili accordi diretti col giocatore.

Nato a Bruxelles, in Belgio, da padre burundese e madre ruandese, Hakim Sahabo oltre tre anni fa, dall'autunno 2022, decise di rappresentare la nazionale del Ruanda con cui ha giocato le ultime partite lo scorso marzo, contro Nigeria e Lesotho.