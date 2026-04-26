Union Brescia, Corini: "Mi è piaciuta la mentalità, la voglia di andarci a prendere la vittoria"

Dopo il successo contro l'Inter U23, il tecnico dell'Union Brescia Eugenio Corini ha commentato: "Mi è piaciuta la mentalità, la voglia di andarci a prendere questa vittoria. Anche se potevamo e dovevamo fare gol prima - riporta il Giornale di Brescia -. Non era scontato arrivare secondi. Ma era importante riuscirci, oltre che per l’orgoglio, per confermare la crescita della squadra. Abbiamo giocato con qualità. Abbiamo aggredito alti? Beh, è una nostra risorsa, e infatti il gol è arrivato da una situazione così.

Certo, per poterlo segnare è indispensabile avere un’ottima condizione fisica... E il gol, simile a quello di Mercati della settimana scorsa, a me è piaciuto perché fa capire la voglia con cui lo si cerca. I 60 minuti di Mercati, la mezzora di Zennaro, i 5 minuti di Vido: tutte situazioni che mi danno fiducia. Chiaro, c’è da consolidare ancora più d’una situazione. Ecco perché il tempo in più che ci dà questo secondo posto prima di giocarci i playoff è prezioso. Ho dato tre giorni liberi alla squadra con qualche compito extra per qualcuno, ma poi tutta la concentrazione va sul futuro.

Lo stimolo del presidente va sempre raccolto. Si può sempre fare di meglio. Poi è chiaro le situazioni vanno contestualizzate... Il mio personale bilancio? Lo farò sabato dopo l’amichevole al Rigamonti con l’Ospitaletto. Se potremo disputarla a porte aperte, spero vengano tanti tifosi. Dobbiamo costruire il giusto clima e la mentalità per raggiungere, insieme, questo sogno che abbiamo nel cuore".