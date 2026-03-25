Irlanda del Nord, palla lunga e pedalare. Gattuso: "Non li dovremo sottovalutare"

Palla lunga e pedalare. Difficile aspettarsi altro dall’Irlanda del Nord, avversaria dell’Italia negli spareggi per l’accesso ai Mondiali: “Ho visto le ultime loro gare e questa è la caratteristica principale - ha detto in conferenza stampa il ct azzurro Gennaro Gattuso -. Dobbiamo stare attenti sui piazzati, dobbiamo fare attenzione alla loro cattiveria. Poi Spencer quando ti attacca può farti male, ma le caratteristiche principali sono queste. È una squadra verticale che tutto quello che fa lo fa in maniera egregia".

Le apprezza le qualità dell'Irlanda del Nord?

"Dobbiamo essere bravi a non perdere le seconde palle, ad avere una buona percentuale di recuperi. A scappare in maniera corretta e non farci trovare piatti, quando impattiamo col centrale dobbiamo dare la giusta copertura. Non dobbiamo sottovalutare e pensare che il compagno ci mette una pezza, serve annusare il pericolo".

La conferenza stampa di Gattuso