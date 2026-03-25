Kean o Pio con Retegui? Gattuso: "Penso a domani, non al 31. Scamacca non è voluto andare via"

Mateo Retegui, “schierato” in conferenza stampa al fianco di Gennaro Gattuso alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, è abbastanza sicuro del posto. Al suo fianco, il commissario tecnico sceglierà uno tra Moise Kean e Francesco Pio Esposito, ma senza fare troppi calcoli.

Nell’incontro con i cronisti, infatti, Gattuso ha spiegato di non pensare in alcun modo a far riposare qualcuno in vista dell’eventuale finale con la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina: "Non penso al 31, ma a domani. E ho la consapevolezza di avere attaccanti forti".

Spazio, poi, a qualche aneddoto su questi giorni di ritiro a Coverciano: “Tre, quattro, cinque di loro a inizio ritiro non si reggevano in piedi e alla fine c'erano. Scamacca non è voluto andare a casa. Lo spirito mi è piaciuto, io mi diverto molto in campo con loro. Riesco anche a cazzeggiare qualche volta, ma poi ognuno sa stare al suo posto. Tutto questo però dobbiamo metterlo in campo e raccogliere quanto stiamo salutando".

La conferenza stampa di Gattuso