...con Vittorio Sabbatini

"Antonio Conte è un grande allenatore, non lo dico io ma lo hanno dimostrato i fatti. Da calciatore già esprimeva grandissima grinta e piglio caratteriale. Il Napoli si trova in una situazione di classifica abbastanza buona, è tutto ancora recuperabile: ventidue punti, come il Milan. Ritengo che si possa appianare il tutto a breve". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Vittorio Sabbatini.

Sabato c'è la sfida all'Atalanta.

"Non è una partita facile, anche perché l'Atalanta ha cambiato allenatore. Dopo la batosta contro il Sassuolo la Dea vorrà dimostrare lo spirito battagliero che ha sempre contraddistinto la Dea. Entrambe vengono da situazioni analoghe, danno vita ad una certa reazione e probabilmente verrà fuori una bella partita".

Per Juric è l'ennesima esperienza negativa....

"Credo che voglia vedere la squadra esprimere le sue idee e quando questo non succede magari ha dei problemi nelle relazioni interpersonali. Credo che sia stato questo. Juric vuole una squadra a sua immagine e somiglianza, nel momento in cui ciò non avviene non usa mezzi termini".

Palladino può cambiare il futuro di Lookman?

"Ha una grande capacità comunicativa con lo spogliatoio. Sa far stare bene la gente e questo permette di ottenere il massimo dai calciatori. Sì, credo che questo possa anche cambiare il futuro di Lookman. Ancora con l'Atalanta".

Chi vincerà il campionato?

"L'Inter è prima in classifica, ma vedo bene Roma e Bologna. La squadra di Gasperini è completa in tutti i reparti, il tecnico sa far giocare bene le sue squadre e poi sta dando la mentalità giusta. Credo che possa portare dei risultati importanti, supportati da un organico di grande livello. E poi occhio al Bologna: è forte, ha voglia di sognare e fare risultato. Sartori ha creato un organico di primo piano. La fame e la voglia dei calciatori che sono migliorati possono fare si che possa essere la mina vagante".

Il suo Djuric è un'idea del Cagliari?

"Voci di mercato. Non c'è nulla di concreto. Penso che oggi sia importante trovare il modo di essere utili alla causa del Parma, la classifica non è ottimale e quindi Milan cercherà di essere l'elemento in più per la corsa salvezza del Parma".

Talenti di domani: Souleymane brilla con la Primavera della Lazio.

"Sta facendo molto bene, si sta distinguendo. Sta dando una grande impronta alle prestazioni di tutta la squadra, che ha realizzato otto gol e di questi tre li ha fatti fare e tre li ha realizzati lui. E' un calciatore molto interessante. Se non ci saranno grandi intoppi può fare un percorso di sviluppo molto interessante".