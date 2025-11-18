...con Fernando Rubinho

"L'ho detto ad inizio anno: Tudor non aveva il peso di allenare la Juventus. Per guidare la Juve devi essere uno alla Allegri, Conte o appunto, Spalletti". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex portiere della Juventus, Fernando Rubinho.

Spalletti è l'uomo giusto per la svolta?

"Ha allenato grandi squadre, è stato anche all'estero. Ha vinto uno Scudetto con il Napoli. E' una scelta, a mio avviso, sicura. Saprà gestire tutto nel migliore dei modi. Il mondo Juve è complesso, non è solo allenare".

Come giudica lo sfogo di Conte a Napoli?

"Il primo anno arriva, ti fa vincere e stare bene. Poi se qualcosa non va come crede, non fa sconti a nessuno e fa sapere a tutti quello che pensa. Non è una novità. Se sei un calciatore di Antonio Conte devi dare il massimo da inizio allenatore fino al centesimo minuto della partita. Devi stare sempre sul pezzo".

Lo sfogo funzionerà'

"Dipende dal profilo che ha la sua squadra. Sicuramente lo sfogo darà una strigliata a tutti".

Milan da Scudetto?

"Allegri sa gestire squadre e ambiente. E' un cavallo che arriverà. E quindi non so se il Milan vincerà lo Scudetto, ma sicuramente può essere un'insidia importante".

Intanto il suo ex Genoa s'è affidato a De Rossi...

"Ha grinta, come il Genoa. Porterà la sua grande passione che aveva come calciatore anche nel gruppo Genoa. E' uno tosto, che sa tirare fuori il meglio dai calciatori".

E lei? Futuro in Italia, nuovamente?

"Alleno i portieri dell'Atert Bissen. In futuro perché no? Davvero, mi farebbe piacere. La mia scuola, quella che preferisco, è italiana".