...con Claudio Pasqualin

"Un finale inaspettato, travolgente da parte della Norvegia. Siamo usciti dal campo e loro hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Bisogna prendere atto che ci sono squadre più forti di noi": Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin commenta la partita persa dall'Italia contro la Norvegia.

Perdere l'ultima partita prima dei playoff non è il massimo...

"Sarebbe stato preferibile un epilogo migliore. Anche perché guardando la partita non era neppure immaginabile. Che la Norvegia ci facesse quattro gol non era certo prevedibile. Bisogna ripartire cancellando la mezz'ora del secondo tempo e pensare che alla fine siamo questi".

Come giudica i cori di contestazione della scorsa partita?

"Una cosa incredibile, vergognosa. Andare all'estero per contestare la Nazionale mi lascia davvero sorpreso. A parte che la Nazionale non andrebbe contestata mai, a sentire Gattuso questa contestazione è stata particolare. Bisognerebbe andare a fondo".

Con che spirito andremo ai playoff?

"Bisogna avere fiducia a prescindere. Se vogliamo introdurre il concetto del realismo dobbiamo tirare delle conclusioni negative. Ma entusiasmo e forza di superare le difficoltà sono componenti importanti nello sport. Dobbiamo dimostrarlo anche questa volta. Se ci mettiamo a ragionare è finita. Dobbiamo aggrapparci a quella parte irrazionale ed entusiasta della storia. I playoff saranno un'altra storia".

Oggi Conte si riprende il Napoli dopo una settimana...

"Non mi aspetto catastrofi o chissà quali conseguenze drastiche. Oggi tornerà l'allenatore e si darà da fare per vincere contro l'Atalanta. Ormai la sconfitta contro il Bologna le lo sfogo appartengono al passato".