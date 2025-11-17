Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

...con Claudio Pasqualin

...con Claudio PasqualinTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

"Un finale inaspettato, travolgente da parte della Norvegia. Siamo usciti dal campo e loro hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Bisogna prendere atto che ci sono squadre più forti di noi": Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin commenta la partita persa dall'Italia contro la Norvegia.

Perdere l'ultima partita prima dei playoff non è il massimo...
"Sarebbe stato preferibile un epilogo migliore. Anche perché guardando la partita non era neppure immaginabile. Che la Norvegia ci facesse quattro gol non era certo prevedibile. Bisogna ripartire cancellando la mezz'ora del secondo tempo e pensare che alla fine siamo questi".

Come giudica i cori di contestazione della scorsa partita?
"Una cosa incredibile, vergognosa. Andare all'estero per contestare la Nazionale mi lascia davvero sorpreso. A parte che la Nazionale non andrebbe contestata mai, a sentire Gattuso questa contestazione è stata particolare. Bisognerebbe andare a fondo".

Con che spirito andremo ai playoff?
"Bisogna avere fiducia a prescindere. Se vogliamo introdurre il concetto del realismo dobbiamo tirare delle conclusioni negative. Ma entusiasmo e forza di superare le difficoltà sono componenti importanti nello sport. Dobbiamo dimostrarlo anche questa volta. Se ci mettiamo a ragionare è finita. Dobbiamo aggrapparci a quella parte irrazionale ed entusiasta della storia. I playoff saranno un'altra storia".

Oggi Conte si riprende il Napoli dopo una settimana...
"Non mi aspetto catastrofi o chissà quali conseguenze drastiche. Oggi tornerà l'allenatore e si darà da fare per vincere contro l'Atalanta. Ormai la sconfitta contro il Bologna le lo sfogo appartengono al passato".

Articoli correlati
...con Claudio Pasqualin ...con Claudio Pasqualin
Pasqualin sulla Serie B: "Bene il Modena. Palermo? Lo vedo da vorrei ma non posso"... Pasqualin sulla Serie B: "Bene il Modena. Palermo? Lo vedo da vorrei ma non posso"
…con Claudio Pasqualin …con Claudio Pasqualin
Altre notizie A tu per tu
...con Claudio Pasqualin ...con Claudio Pasqualin
...con Luciano Moggi ...con Luciano Moggi
...con Marco Giannitti ...con Marco Giannitti
...con Pierfrancesco Strano ...con Pierfrancesco Strano
...con Pierpaolo Marino ...con Pierpaolo Marino
…con Dario Canovi …con Dario Canovi
...con Carmine Gautieri ...con Carmine Gautieri
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
2 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
3 Sorrentino amaro sull'Italia: "Pensavamo di spaventare la Norvegia e far loro 9 gol..."
4 17 novembre 2002, aggressione al portiere del Messina. Manitta colpito da un ultras del Cagliari
5 Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia segnato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso; "Avrei preferito prendere una lezione di calcio. Questa Italia ha il braccino"
Immagine top news n.1 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di oggi
Immagine top news n.2 Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano in due
Immagine top news n.3 Sono molto più forti di noi. Una Norvegia in festa passa anche a San Siro: Italia battuta 4-1
Immagine top news n.4 Il Milan pensa a un clamoroso ritorno: prende corpo l'idea Thiago Silva per la difesa
Immagine top news n.5 Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Esposito-Retegui in attacco!
Immagine top news n.6 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: Portogallo 31esimo a raggiungere l'obiettivo
Immagine top news n.7 Conceiçao-gol, Portogallo ai Mondiali. Psicodramma Ungheria: Rossi ko e fuori al 96'
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.2 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.3 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.4 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia nella storia, ma in negativo: 1° ko casalingo di sempre alle qualificazioni per il Mondiale
Immagine news Serie A n.2 Barzagli sul nuovo ruolo di vice ct dell'Italia U21: "Baldini mi aiuta a vedere come si lavora"
Immagine news Serie A n.3 Italia, Di Lorenzo: "Volevamo chiudere il girone con una vittoria, il passato non conta"
Immagine news Serie A n.4 Sorrentino amaro sull'Italia: "Pensavamo di spaventare la Norvegia e far loro 9 gol..."
Immagine news Serie A n.5 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
Immagine news Serie A n.6 Filippo Galli scettico su Zirkzee: "Non è l'attaccante che risolverebbe i problemi del Milan"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, allarme Ferrari: domani gli esami, si teme uno stiramento
Immagine news Serie B n.2 Cissè: "Andare al Catanzaro è stata la scelta giusta, a Verona non avevo continuità"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, l'attesa sta per finire: Tutino verso una maglia da titolare contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Ambizioni da vertice, risultati da metà classifica: il Palermo deve cambiare passo
Immagine news Serie B n.5 Davide Dionigi, l’architetto dei miracoli: la Reggiana torna a sognare
Immagine news Serie B n.6 Quel Modena che non ti aspetti. Nel campionato delle "tanto attese", ecco la vera sorpresa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, sorridono Lecco, AlbinoLeffe e Livorno. Il Vicenza continua a scappare
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Lopez: “Vittoria dedicata al presidente. I ragazzi straordinari nonostante l’emergenza”
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia segnato"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Pasini durissimo: "L’Ospitaletto ci ha insegnato come si gioca in Serie C"
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Tisci: "Classifica meritata, prestazione importante. Non ero preoccupato"
Immagine news Serie C n.6 Novara, Zanchetta: "Risultato importante, ora servono mentalità e continuità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F, Rossettini esulta dopo il derby: "Era fondamentale riprendere il nostro cammino"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Bergamaschi: "Abbiamo dominato, peccato aver segnato solo un gol"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Goldoni: "Siamo arrabbiate, possiamo fare meglio. Ci manca coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma F., Di Guglielmo: “Vittoria fondamentale. Il gol nel derby emozione che non si può spiegare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Juventus torna a correre: Vansgaard-Girelli, 2-0 al Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma stende la Lazio nel derby: 1-0 e vetta consolidata. La classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?