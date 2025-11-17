"Non so come, ma ci porterà al Mondiale": Cassano resta convinto su Gattuso

L'ex attaccante Antonio Cassano ha commentato la pesante sconfitta dell'Italia, rimediata ieri sera a San Siro contro la Norvegia nell'ultima gara del percorso delle Qualificazioni al Mondiale 2026.

Queste le sue parole a "Viva el Futbol" riguardo alla possibilità che gli azzurri centrino l'obiettivo ai playoff: "Sono convinto che allenatore migliore di Rino non ci sia per portarci al Mondiale. E andremo al Mondiale. Lui sa come farlo. Come farà? Non lo so. Ma ho la sensazione che ce la farà. I ragazzi lo seguono, hanno fiducia in lui. Ed il lavoro fatto fino a questo momento è eccezionale. Sono convinto al 100% che allenatore migliore di lui non ci sia, ci porterà alla Coppa del Mondo".

Sulla partita giocata a San Siro: "Ieri avete detto che la Norvegia era venuta a Milano in ciabatte: secondo me sono venuti proprio scalzi. Questo nel primo tempo, poi nel secondo tempo hanno fatto capire. A differenza di chi diceva che non bisognava avere paura della Norvegia, la stessa Norvegia ci ha detto sul campo che è più forte di noi. E sono convinto che anche senza Haaland la Norvegia sia più forte e giochi meglio dell'Italia. Che non ha Odegaard, che ieri non c'era, ma nemmeno Nusa e Sorloth".