Koopmeiners approva il nuovo ruolo. Cassano: "È un ca*asotto. E l'esplosione con Gasp?"

"Thiago Motta ha perso il posto a causa sua. Tudor lo ha provato in tanti ruoli. È una vergogna che certe persone parlino così. Ma poi non è diventato forte giocando più avanti con Gasperini? La verità è che è un 'cagasotto'": così dal podcast "Viva el futbol" l'ex fantasista Antonio Cassano ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners.

Il motivo? Dopo il pareggio contro lo Sporting il giocatore olandese aveva parlato a SportMediaset, spiegando di sentirsi "molto meglio", in particolare nel nuovo ruolo assegnatogli da Spalletti. Il tecnico lo ha arretrato sulla linea difensiva e l'olandese ha spiegato: "In questo ruolo posso giocare con la mia qualità, posso aiutare la squadra. Sono uno che vuole la palla, che vuole spingere e fare passaggi su Yildiz e i centrocampisti. (...) Voglio fare di più ogni giorno, ma l'ho detto anche al club, quando gioco in un ruolo che non è il mio… Contro il Villarreal ho giocato nella posizione di Conceicao, non sono io".

Anche Daniele Adani ha commentato duramente le sue parole: "Sono 16 mesi che è alla Juventus e non è riuscito a mettere insieme 90 minuti buoni. Dopo 4 giorni con Spalletti, compresi i festivi, è riuscito a dire che ora gioca nella sua posizione ideale, facendo l'analisi su sé stesso dopo che lo hanno aspettato tutti, compresi i casellanti a Torino. Lo hanno aspettato tutti, facendolo sbagliare, cambiandogli la posizione. E sono stati esonerati due allenatori...", ha detto Adani.