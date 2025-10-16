Anche a Figo e Yildiz il Premio Mediterraneo 2025. La cerimonia di consegna il 20 ottobre

Cerimonia il 20 ottobre a Roma

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Luis Figo, ex stella di Real Madrid e Inter, Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, e Valentina Giacinti, centravanti del Galatasaray con un passato nella Roma, sono gli ultimi due nomi svelati e vincitori del Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà il 20 ottobre 2025 alle 14.30. "Un riconoscimento speciale per la sua straordinaria carriera e per il suo impegno nella promozione dello sport e di iniziative a sfondo sociale - la motivazione del premio a Figo -. Autentica icona del calcio mondiale, si è distinto non solo per il talento e la classe dimostrati sul campo, ma anche per la sua sensibilità verso le nuove generazioni e per il costante sostegno a progetti culturali e solidali di respiro internazionale".

Yildiz, invece, si legge nella nota "rappresenta la nuova generazione del calcio nel Mediterraneo. Nato in Germania da una famiglia di origine turca, ha rapidamente conquistato l'affetto del pubblico grazie al suo talento, alla sua umiltà e ai suoi valori umani. Con la maglia numero 10, è diventato il simbolo di una nuova identità sportiva che unisce Italia e Turchia, incarnando perfettamente lo spirito del Premio: merito, multiculturalità e dialogo tra i popoli". (ANSA).