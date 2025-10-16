Nuovo San Siro, il sindaco Sala: "Lavoriamo bene e in fretta per gli Europei 2032"
'Foster e Manica hanno grande esperienza e reputazione'
(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Con gli architetti Norman Foster e David Manica degli studi Foster + Partners e Manica, a cui è stato affidato il progetto per il nuovo stadio di Milano, "abbiamo parlato dell'intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando. Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7. (ANSA).
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
