Cristiano Lucarelli dopo la vittoria della Pistoiese: "Siamo diventati una valanga"

La FC Pistoiese conquista una vittoria di carattere al “Marcello Melani”, superando il Crema per 4-2 al termine di una gara ricca di emozioni. Gli arancioni, andati sotto due volte, reagiscono con determinazione e ribaltano il risultato nella ripresa, firmando una rimonta di grande personalità.

Mister Lucarelli a fine partita in conferenza stampa:

"Bisogna stare attenti soprattutto all'inizio delle gare, sarebbe bello evitare di dover recuperare sempre passando in svantaggio. La reazione comunque c'è sempre e questi ragazzi rispondo sempre presente anche in una giornata che sembra no.

E' come la valanga che scende dalla montagna, siamo partiti da Imola con la pallina di neve che abbiamo gettato giu' dalla montagna e questa di domenica in domenica si sta ingigantendo, ogni domenica si ingigantisce e ci da sempre maggiori convinzioni di poter riuscire in qualcosa di clamoroso, se non sbaglio in 17 partite ne abbiamo vinte 15!"

PISTOIESE-CREMA 4-2 (paolozerbi.it)

MARCATORI pt 1′ Latini (C), 8′ Saporetti (P), 25′ Recino (C), 27′ Pinzauti (M); st 10′ Bertolo (P), 21′ Saporetti (P).

PISTOIESE (4-3-3) Giuliani; Cuomo, Gennari, Bertolo, Pellegrino; Campagna (9′ st Della Latta), Maldonado, Biagi (9′ st Raicevic); Saporetti (33′ st Accardi), Pinzauti (22′ st Di Nolfo), Kharmoud. A disp. Magalotti, Tempre, Rossi, Montalto, Costa Pisani. All. Lucarelli.

CREMA (4-3-3) Maianti; Arpini, Vailati, Maccherini, Tonini, Nicolini (1′ st Niculae); Latini, Erman (35′ st Abba), Tomella (35′ st Shiku); Cerasani, Recino (40′ st Gramignoli), Calia (6′ st Pavesi). A disp. Ferrara, Varisco, Mozzanica, Gagliardi. All. Piccolo

ARBITRO Mascolo di Castellamare di Stabia.