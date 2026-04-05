Pisa-Torino 0-1: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi (41’ st Cuadrado), Caracciolo, Canestrelli; Leris (41’ st Touré), Aebischer, Hojholt (31’ st Akinsanmiro), Tramoni, Angori; Moreo (13’ st Stojilkovic), Meister (13’ st Loyola). A disp.: Scuffet, Nicolas, Albiol, Bozhinov, Coppola, Bettazzi, Piccinini, Stengs. All.: Hiljemark
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (38’ st Lazaro), Prati (17’ st Casadei), Gineitis (38’ st Tameze), Obrador; Vlasic; Simeone (27’ st Anjorin), Kulenovic (17’ st Adams). A disp.: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Njie. All.: D’Aversa
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 80’ Adams (T)
Ammoniti: Aebischer (P)
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