Ufficiale

Pistoiese, ecco lo staff di Lucarelli: con lui lo storico vice Vanigli, Collacchioni collaboratore

© foto di Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 16:34Serie D
Claudia Marrone

Dopo la nomina di Cristiano Lucarelli come nuovo allenatore della Pistoiese, che sta lottando nel Girone D di Serie D per la promozione tra i professionisti, il club ha reso noto anche quelli che saranno i collaboratore del neo tecnico arancione: come vice, lo storico Richard Vanigli, mentre proseguirà la sua avventura in arancione Lorenzo Collacchioni, nel ruolo di collaboratore tecnico.
Di seguito il comunicato del club:

"La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’ingresso di Richard Vanigli nello staff tecnico della prima squadra, nel ruolo di vice allenatore al fianco di Cristiano Lucarelli. Nato a Forlì il 1° giugno 1971, Vanigli è un profilo di grande esperienza e affidabilità, legato da un lungo e consolidato percorso professionale a Cristiano Lucarelli. Da calciatore, Vanigli ha avuto una carriera di alto livello nel ruolo di difensore centrale, vestendo le maglie di Lecce, Cosenza, Ancona, Empoli e Livorno, collezionando oltre 50 presenze in Serie A, quasi 250 presenze in Serie B e circa 200 presenze in Serie C. Conclusa la carriera sul campo, Vanigli ha intrapreso il percorso da allenatore iniziando come vice al Forlì nel 2012, per poi assumere il ruolo di allenatore della prima squadra nel 2014. Dal 2015 ha intrapreso il ruolo di vice allenatore, affiancando Cristiano Lucarelli nelle esperienze al Tuttocuoio, al Messina, al Catania, al Livorno e alla Ternana, fino all’ultima esperienza nella stagione 2023-24 a Catania. Benvenuto in orange, Richard!

Parallelamente, il club annuncia il nuovo ruolo ricoperto da Lorenzo Collacchioni. Il classe ‘80 è ricoprirà il ruolo di collaborare tecnico, proseguendo quindi con entusiasmo determinazione la propria esperienza in arancione".

