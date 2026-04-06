Cagliari attento, così non ti salvi! L'allarme di Bruno Corda che attacca Pisacane

Nel corso della sua trasmissione Rossoblù 100, il noto giornalista Bruno Corda ha commentato il ko del Cagliari contro il Sassuolo di ieri pomeriggio, con i rossoblù sconfitti per 2-1.

Di seguito le sue parole, sintetizzate da TuttoCagliari.net:

"Ancora una sconfitta, praticamente la sesta sconfitta, quarta sconfitta di fila, due pareggi in otto gare e quindi, su 24 punti, ne abbiamo conquistati due. Credetemi, non puoi andare avanti con un allenatore che non sa amministrare un bottino clamoroso, che sarebbe stata oggi la vittoria contro un Sassuolo che nel primo tempo non è sceso in campo.

Abbiamo avuto veramente la possibilità di vincere e di metterci per il 90% al sicuro, considerando che avremmo avuto sabato prossimo, sempre alle 15, lo scontro diretto con la Cremonese. E poi, dopo Inter, Atalanta e Bologna, avremmo avuto anche Torino e Udinese in casa, prima dell’ultima a San Siro contro il Milan. Quindi una salvezza che avremmo potuto conquistare facilmente. Ma se tu non riesci a vincere una partita contro un avversario più forte tecnicamente… siamo veramente qui a leccarci le ferite. Sarà un periodo di esoneri. Pisacane non ha dimostrato di essere ancora pronto e ha avuto due colpi di culo contro la Juventus e la Roma, altrimenti il Cagliari sarebbe già in Serie B.

Se vogliamo salvare la stagione, Pisacane deve dimettersi o dev’essere esonerato.

Ha fatto anche cambi molto tardi e ha sbagliato tutto, come spesso accade.

Otto partite, due punti, cosa significa?

Che non ci ha capito nulla. La delusione e la rabbia sono tante, una partita che avremmo dovuto vincere e chiudere nel primo tempo. Invece siamo qui a discutere sul sangue versato".