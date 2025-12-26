Ufficiale Pistoiese, Cristiano Lucarelli è il nuovo tecnico degli arancioni. Esonerato Andreucci

Cambio in panchina per la Pistoiese. Il club toscano impegnato nel campionato di Serie D dopo un avvio di stagione molto convincente ha perso la strada nelle ultime settimane e la società ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra Antonio Andreucci. Al suo posto Cristiano Lucarelli che riparte dunque dagli arancioni dopo l'ultima esperienza al Catania nella stagione 2023/2024.

Il comunicato ufficiale della Pistoiese per l'arrivo di Cristiano Lucarelli.

"La FC Pistoiese è lieta di annunciare Cristiano Lucarelli come nuovo allenatore della prima squadra. Tecnico di grande spessore e profondo conoscitore dell’ambiente arancione, Lucarelli torna a Pistoia dopo l’esperienza vissuta in panchina nella stagione 2014-15.

Nato a Livorno il 4 ottobre 1975, vanta una carriera da calciatore di altissimo livello in Serie A, con 320 presenze e 120 reti complessive, maturate vestendo le maglie di Atalanta, Torino, Parma, Livorno e Napoli. Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso il percorso da allenatore ottenendo subito risultati significativi, tra cui la vittoria di Scudetto e Supercoppa con il Parma Under 17. Nel calcio professionistico ha guidato, tra le altre, Viareggio, Pistoiese, Tuttocuoio, Messina, Catania, Livorno e Ternana, sempre tra i professionisti. Proprio con il club umbro ha conquistato i successi più prestigiosi della sua carriera da tecnico: la vittoria del campionato e della Supercoppa di Serie C nel 2021, oltre a due stagioni di alto profilo in Serie B. L’ultima esperienza è stata a Catania, nella stagione 2023-24 di Serie C.

Il percorso di Lucarelli, vincitore della Panchina D’Oro di Serie C nel 2021, è impreziosito anche da numerosi record: la sua Ternana detiene infatti il primato di punti totali, punti esterni e vittorie fuori casa nella storia della Serie C, oltre ai record per la miglior media punti in una stagione, il maggior numero di vittorie consecutive (11) e di successi complessivi in campionato (28). Allenatore carismatico, determinato e dalla forte identità, Cristiano Lucarelli torna a Pistoia con entusiasmo e ambizione, pronto a dare fin da subito un’impronta chiara e decisa alla squadra. Bentornato in arancione, mister!

Eventuali novità relative allo staff tecnico verranno comunicate dal club nelle prossime ore".

Il comunicato ufficiale dell'esonero di Antonio Andreucci.

"La Società FC Pistoiese comunica di aver sollevato in data odierna Antonio Andreucci dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e la dedizione dimostrata in questi mesi, augurandogli il meglio per il futuro professionale".