Il sabato ubriaca l'Atletico, la domenica rigore presidenziale: Lamine Yamal protagonista in Kings League

Weekend a 360° per Lamine Yamal. Il fenomeno del Barcellona ha rubato la scena nell’ultimo turno de LaLiga, in cui ha sostanzialmente demolito la difesa dell’Atlético Madrid. Al di là del risultato (2-1 per i catalani al Metropolitano), a illuminare la serata sono state le giocate, tra dribbling ubriacanti e rabone del fantasista classe 2007.

In questa domenica, per santificare la Pasqua, Lamine Yamal si è dedicato alla Kings League, sua grande passione come di tanti altri coetanei. Sempre in campo: il calciatore del Barcellona ha infatti battuto - e ovviamente segnato - il rigore presidenziale tra il suo La Capital CF e i Porcinos CF. “Sabato porta a spasso l’Atletico, domenica rigore in Kings”, è il commento della pagina ufficiale italiana della competizione.

Per Lamine Yamal, la Kings League è comunque qualcosa in più di una passione: l’asso del Barcellona è infatti il presidente, nel torneo spagnolo, de La Capital CF, insieme al noto streamer argentino La Cobra.