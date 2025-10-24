TMW Radio Bonanni: "Roma, Dybala ha detto bene. Napoli, mi aspetto grande reazione"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il momento di Massimo Bonanni, giornalista ed ex calciatore.

Roma, è Gasp vs Dybala. Che succede?

"E' una sconfitta che nessuno si aspettava. La Roma in Europa sta facendo più fatica del previsto. I pareri dei due sono contrastanti, ma non sono parole scandalose. Sono due opinioni. Dybala ha detto che hanno sbagliato l'approccio, e a vederlo è vero. Venti minuti 0-2 come fa a dire Gasp che non è d'accordo? O ha visto un'altra partita il tecnico, ma il parere è giusto. Dybala non ce l'aveva col tecnico, ha parlato della squadra e di cosa è successo e dove devono migliorare".

Napoli-Inter già sfida spartiacque?

"Mi aspetto una partita molto dura, difficile, mi aspetto una grandissima reazione dal Napoli. A memoria non ricordo che Conte abbia perso tre partite di fila. E credo che la partita sia decisiva anche per capire realmente se il Napoli può continuare a dire la sua per lo Scudetto. Per me l'Inter rimane più forte. Le assenze di Lukaku e Hojlund sono difficili da sopportare, ma il Napoli è comunque forte e ha le armi per poter reagire a questo momento. Mi aspetto un'Inter che gioca e un Napoli che si difende e riparte".