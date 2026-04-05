"Like a Bosz": l'effetto del tecnico del PSV, da quasi 20 anni non faceva tripletta di Eredivisie

Tre stagioni, tre titoli di Eredivisie. Il destino di Peter Bosz sulla panchina del PSV Eindhoven ha sorriso decisamente in favore del club olandese, che dall'arrivo del tecnico di 62 anni nell'estate del 2023 ha rinfoltito la bacheca dei trofei: due Eredivisie e altrettante Supercoppe d'Olanda. Anche se lo 0-0 maturato dal Feyenoord oggi ha automaticamente eletto campioni i Boeren per la terza volta di fila in campionato.

Il PSV era già ufficiosamente certo dello scudetto, dato che il club vantava una differenza reti di gran lunga superiore (+42) rispetto a quella del Feyenoord (+21). Ma oggi è arrivata l'ufficialità ed è la prima volta dal 2007 che i Boeren conquistano tre titoli di fila. Bisogna tornare all'ultimo precedente tra il 1986 e il 1989 e tra il 2005 e il 2008.

Intanto la società di Eindhoven si è già scatenata sui social per celebrare i protagonisti di questo Scudetto 2025/26, celebrando con un post divertente l'allenatore in capo: "Like a Bosz". Un gioco di parole grazie al nome di Peter Bosz, per riassumere "come un boss" la gestione del timoniere del PSV nelle ultime tre stagioni. Oltre che esaltare il 27esimo trofeo di Eredivisie della storia del club. "Chiamiamola tripletta", l'aggiunta simpatica nel post.